Тейлор Грин высказалась об Украине – самой коррумпированной стране Тейлор Грин назвала Украину одной из самых коррумпированных стран на Земле

Москва11 июн Вести.Украина известна своей коррупцией, некоторые люди в стране обогащались за счет американских налогоплательщиков, заявила в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову независимый политик, бывший член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

Она выразила мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский посещал США с целью призвать членов конгресса голосовать за выделение ему денег.

Украина одна из самых коррумпированных стран на Земле. Она известна своей коррупцией, и некоторые люди обогащались за счет средств американских налогоплательщиков. Многие американцы не хотят, чтобы руководители других стран обогащались за их счет, покупали себе яхты, дома и так далее. Мы хотим, чтобы наши честно заработанные деньги шли на наши нужды. У нас в Америке много потребностей заявила политик

По словам Тейлор Грин, американцы злятся, что правительство тратит их деньги на войны.

Мы злимся на наше собственное правительство за то, что оно тратит наши честно заработанные деньги, отправляя их за границу, чтобы добиться каких-то целей там. Тратит их на войны, в то время как у многих американцев нет крыши над головой добавила она

По мнению президента России Владимира Путина, коррупция на Украине достигла таких масштабов, что руководство страны ворует на всем. Коррупция там носит тотальный характер, а элиты киевского режима покрывают ее, поскольку сами участвуют в коррупционных схемах.

Российский телеведущий Владимир Соловьёв считает, что власть на Украине с 1991 года была продажной, для нее коррупция стала способом существования, власть "построена только на том, чтобы грабить, грабить и грабить".