Москва11 июн Вести.Позиция президента США Дональда Трампа и его администрации, построенная на ведении войн, привела к тому, что страна теряет прочные отношения, которые строила столетиями. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову высказала бывшая американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей США от Республиканской партии в 2021-2026 гг.

По ее словам, Трамп нарушил обещания, данные народу США о "мире во всем мире".

Проблема в том, что президент Трамп и его администрация слишком сосредоточились на нападении на Иран, на ведении войны против него, вместо того, чтобы выполнять обещания, данные американскому народу о мире во всем мире и о прекращении войн по всему миру. К сожалению, Америка теряет свои позиции в мире, а также теряет прочные отношения, которые она строила столетиями. Это вызывает у нас серьезную обеспокоенность, потому что мы считаем, что сильная Америка делает остальной мир только сильнее сказала конгрессвумен

Тейлор Грин также прокомментировала ситуацию на Украине. Она отметила, что отказалась аплодировать лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому во время его выступления перед Конгрессом США.