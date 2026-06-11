"Я отказалась ему аплодировать": в США раскрыли манипуляции Зеленского Экс-конгрессвумен Тейлор Грин объяснила свой отказ аплодировать Зеленскому

Москва11 июн Вести.Владимир Зеленский пытался оказывать давление на членов Конгресса США с целью получения финансирования, хотя в стране существует ряд проблем, требующих выделения средств. О своем разочаровании по этому поводу рассказала в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову экс-конгрессвумен Тейлор Грин.

Она обратила внимание, что госдолг Штатов приближается к 40 триллионам долларов.

Система здравоохранения находится в катастрофическом состоянии, наши ветераны нуждаются в помощи. И поэтому, да, когда я увидела, как Зеленский приехал и пытался манипулировать членами Конгресса США, избранными американским народом, требуя, чтобы мы дали ему больше денег, я отказалась аплодировать ему. Я была крайне разочарована, когда узнала, что Конгресс проголосовал за выделение 9 миллиардов долларов Украине признается Тейлор Грин

Такая ситуация шла вразрез с предвыборными обещаниями, за которые проголосовали американцы в 2024 году.

Мы сказали: никаких больше денег Украине, в прямом смысле. И то, что администрация Трампа отказалась от усилий по достижению мира, я считаю является отказом от предвыборных обещаний резюмировала она

Согласно докладу вашингтонского Центра двухпартийной политики, США могут достичь потолка госдолга в $41,1 трлн в 2027 году