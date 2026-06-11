Экс-конгрессвумен призвала США признать свои ошибки в отношении других стран Тейлор Грин: США должны признать, что свергают лидеров других стран

Москва11 июн Вести.США должны признать факты агрессии и вмешательства в дела других стран. Об этом заявила в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову бывшая американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей США от Республиканской партии в 2021-2026 гг.

В американской культуре, по ее словам, склонны демонизировать Россию, при этом сами США повинны в войнах и других актах агрессии в отношении других стран.

Например, в голливудских фильмах Россия изображена как злодей. Это было похоже на пропаганду для американского народа на протяжении многих лет, и многие американцы это видят насквозь. И мы знаем, что это неправильно. Знаете, Америка совершала свои собственные грехи. Мы ведем войны в других странах, мы вмешиваемся в выборы в других странах, мы свергаем руководителей других стран. В этом виновна наша страна, и нам нужно это признать подчеркнула экс-конгрессвумен

Это, по ее словам, уже осознали многие в США.

Многие американцы это признали, и им это надоело. Мы хотим видеть перемены в нашей собственной стране, в нашем собственном правительстве, и в том, как оно руководит нашей страной, а также в том, как оно выстраивает отношения на глобальном уровне заявила Тейлор Грин

Также она подчеркнула: США должны продолжать добиваться прекращения украинского конфликта и установления мира на Украине.