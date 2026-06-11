Экс-конгрессвумен указала на негативные последствия войны в Иране для всего мира Экс-конгрессвумен Грин: война в Иране подстегивает инфляцию во всем мире

Москва11 июн Вести.Военные действия на Ближнем Востоке, развязанные США, провоцируют рост инфляции во всем мире, заявила в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову независимый политик, бывший член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

Экс-конгрессвумен назвала войну в Иране очень серьезной и незаконной и подчеркнула, что многие в США возмущены началом конфликта на Ближнем Востоке. По ее словам, Иран ни чем не спровоцировал развертывание военной операции против своей страны.

Я не думаю, что эта война в Иране полезна для Америки. Она очень плоха для всего мира. Она подстегивает инфляцию во всем мире и привозит к росту цен на бензин. И это то, чему мы очень хотим положить конец. Но, к сожалению, президент [США Дональд] Трамп тесно сотрудничает с премьером-министром Израиля [Беньямином] Нетаньяху. Гораздо теснее, чем с народом Америки сказала Грин

Политик также добавила, что Трамп слишком сосредоточился на войне в Иране, вместо того, чтобы выполнять свои предвыборные обещания о мире во всем мире.