Харрис: Трамп пытался отвлечь внимание от дела Эпштейна войной в Иране Харрис: войной в Иране Трамп пытался отвлечь внимание от дела Эпштейна

Москва19 апр Вести.Президент США Дональд Трамп, начав войну в Иране, попытался отвлечь внимание от дела финансиста Джеффри Эпштейна. Такое мнение высказала бывший вице-президент Соединенных Штатов и бывший кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис.

По ее словам, США были втянуты в конфликт на Ближнем Востоке премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Это его (президента США Дональда Трампа – прим. ред.) жалкая попытка отвлечь внимание от досье Эпштейна приводит слова Харрис телеканал C-SPAN

Политик подчеркнула, что в действительности американский народ не хочет участвовать в конфликте с Ираном, поскольку от операции пострадали военнослужащие США и выросли цены на топливо. Харрис также отметила, что Трамп не захотел брать ответственность за защиту альянсов США и предпочел не поддерживать международные правила и нормы, такие как суверенитет и территориальная целостность.

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Публикация в 2026 году министерством юстиции США миллионов внутренних документов, касающихся Эпштейна, раскрыла связи покойного финансиста и сексуального преступника со многими видными деятелями политики, финансов, науки и бизнеса.