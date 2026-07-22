Москва22 июл Вести.В США наблюдается резкий рост инфляции, сопровождающийся общественным недовольством текущим военным конфликтом с Ираном. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову заявил главный редактор журнала Trends Journal Джеральд Селенте.

По его словам, ценники в магазинах бьют рекорды, а американцы все громче выражают протесты против участия в иранском конфликте, за который приходится платить из собственного кармана. Тем временем экономика США стремительно теряет почву под ногами, приближаясь к опасной черте.

Конфликт повлиял на экономику всего мира. Каждый ресторатор, каждый бизнесмен, с которым я говорил, потерял около 30%. Вспомните, что [президент США Дональд] Трамп говорил, когда зимой обращался к нации? Обещал, что бензин будет стоить $2,30 за галлон. Вместо этого сейчас он стоит $4. Все цены взлетели, люди против этой войны, они за нее расплачиваются, а экономика стремительно летит вниз. Посмотрите на свежую статистику по рынку жилья - она ужасна. С 2020 года, когда они напечатали триллионы фальшивых долларов, цены на жилье в Америке выросли на 53%. В итоге что мы имеем? Тридцатипятилетние возвращаются к родителям и живут у них, потому что не могут снимать жилье и уж тем более купить его. Средний класс мертв рассказал Селенте

Ранее сообщалось, что в США происходит милитаризация экономики. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в планы Белого дома входит переоборудование автомобильных концернов на производство оружия, в том числе крылатых ракет Tomahawk и систем ПВО Patriot​​​.