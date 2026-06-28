Москва28 июн Вести.Рост мировой инфляции стал одним из наиболее ощутимых последствий конфликта на Ближнем Востоке.

Хотя формально мирное соглашение между США и Ираном подписано, для полноценного договора необходимы успешные переговоры, в том числе по ядерной программе Ирана — они могут занять до 60 дней. Стратегическая уязвимость Ормузского пролива сохраняется, и говорить о восстановлении прежних поставок "черного золота" на рынок пока рано.

При этом доверие сторон друг к другу низкое, а риски срыва сделки и новой эскалации высоки, пояснила "Известиям" руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Ближневосточный конфликт стал шоком предложения для мировой экономики из-за перекрытых путей поставок нефти, СПГ, удобрений и ущерба энергетической инфраструктуре региона. В итоге — резкий рост сырьевых цен отметила она

Управляющий фондом и основатель финтехплатформы SharesPro Денис Астафьев в беседе с изданием напомнил, что энергетический шок напрямую вызывает повышение инфляции. Дорогая нефть ведет к росту цен на топливо, перевозки и электроэнергию, а значит, издержки бизнеса увеличиваются, добавил он.

В свою очередь, финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин выразил уверенность, что отложенное влияние всех вышеупомянутых факторов может разогнать мировую инфляцию как минимум до 4% по итогам года.

Ранее инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов заявил, что мировая экономика может столкнуться со стагнацией. Он напомнил, что Всемирный банк ухудшил базовый прогноз по росту мирового ВВП с 2,6% до 2,5%. По словам инвестстратега, это будут самые слабые темпы роста со времен пандемии COVID-19. По мнению Суверова, если ситуация с перебоями поставок нефти и с возможным проблемами в энергетике сохранится, то оценки мирового ВВП могут опуститься еще ниже, и это подтолкнет мировую экономику к стагнации.