Набиуллина: конфликт на Ближнем Востоке приведет к ускорению инфляции в мире

Москва24 апр Вести.Конфликт на Ближнем Востоке остается фактором неопределенности и ведет к ускорению мировой инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров регулятора.

По-прежнему фактором неопределенности является ситуация на Ближнем Востоке. Согласно нашему базовому сценарию, конфликт приведет к снижению темпов роста мировой экономики, глобальному увеличению логистических и иных издержек, ускорению инфляции и более высоким ставкам в мире сказала она

Ранее Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 14,5% годовых.