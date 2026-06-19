Набиуллина: рост цен на топливо приведет к повышению инфляции

Набиуллина спрогнозировала рост инфляции в июне Набиуллина: рост цен на топливо приведет к повышению инфляции

Москва19 июн Вести.Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ожидает рост инфляции в связи с повышением цен на топливо. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

Набиуллина добавила, что правительство уже принимает меры по стабилизации ситуации.

На июньскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо. Правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время отметила Набиуллина

19 июня Банк России в девятый раз понизил ключевую ставку – до 14,25%. По мнению аналитиков, в ближайшие две недели банки начнут снижать ставки по вкладам и кредитам.

На том же заседании Набиуллина сравнила Центробанк с вратарем, который защищает ворота от инфляции.