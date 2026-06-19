Набиуллина сравнила ЦБ с вратарем на защите от инфляции Набиуллина считает, что ЦБ выполняет функции вратаря в российской экономике

Москва19 июн Вести.Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции сравнила роль регулятора в экономике с позицией вратаря, защищающего "ворота" от инфляции.

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Набиуллина ответила журналистам на вопрос, почему ЦБ не удается убедить бизнес в том, что он не "катит мяч в ворота" экономики.

Мы, скорее, себя чувствуем вратарем на защите от инфляции. Наверное, много матчей, в которых исход решается именно надежностью вратарей. Кто-то должен защищать и держать эти ворота сказала она

Зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин поддержал метафору. Он напомнил о матче Россия — Испания на чемпионате мира 2018 года, исход которого был решен в серии пенальти благодаря игре российского вратаря.

Банк России 19 июня снизил ключевую ставку до 14,25% годовых — девятый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,25 процентного пункта. Набиуллина отмечала, что прогноз траектории ключевой ставки может быть скорректирован в сторону повышения из-за роста проинфляционных рисков.