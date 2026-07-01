Набиуллина ответила Грефу на предложение поэкспериментировать со ставкой Председатель Банка России отказалась проводить эксперименты на своей стране

Москва1 июл Вести.Категорически против эксперимента со снижением ключевой ставки при высокой инфляции выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Это заявление она сделала на Финансовом конгрессе Центробанка, трансляцию которого вел канал "Россия 24".

Так Эльвира Набиуллина отреагировала на предложение главы "Сбера" Германа Грефа снизить ключевую ставку сразу до уровня в 10%. Греф считает, что при высокой ключевой ставке экономика долго существовать не может.

Это эксперимент на своей стране. Я считаю, что для нашей страны, для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны констатировала Набиуллина

Председатель Центробанка пояснила, что в Банке России нет фанатов высоких ставок. И в российском банковском регуляторе выступают за справедливую конкуренцию и доступные кредиты. Но в данном случае, продолжила Набиуллина, речь идет не о ключевой ставке, а об инфляции. Проведение предложенного Грефом эксперимента по снижению ставки при высокой инфляции может создать риск попадания российской экономики в стагфляцию. В этом случае рецессия будет сопровождаться высокой безработицей с быстрым ростом цен.

Также Набиуллина призвала Грефа с аккуратностью относиться к утверждению, что "российская экономика уже переохлаждена". Председатель Банка России добавила, что не хотела бы читать научные лекции, тем не менее сделает ряд пояснений, потому что всем нравится переохлаждением пугать.

Но когда мы говорим перегрев, никто не спорит, что перегрев - это когда спрос повышает предложение. А когда говорим переохлаждение - это значит, что у вас спроса не достаточно должно быть для тех возможностей, которые есть у предложения. Значит должны быть не задействованы ресурсы, прежде всего трудовые. Мы это видим? Нет пояснила председатель Банка России

В середине июня ключевая ставка была снижена в девятый раз подряд. Сейчас ключевая ставка составляет 14,25% из-за высоких рисков инфляции. Также наблюдается отток денег со счетов и вкладов граждан в банках. Совет директоров Центробанка 19 июня рассматривал три варианта действий: сохранение ставки на уровне 14,5%, снижение до 14,25% или до 14%. В результате был выбран средний вариант. Набиуллина сравнивала ЦБ с вратарем, защищающим от высокой инфляции.