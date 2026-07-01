Москва1 июл Вести.Термин "переохлаждение экономики" не является научным, и использовать его следует осторожно. Признаков такого состояния в России сейчас нет, заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ.

По словам главы регулятора, о переохлаждении можно было бы говорить в ситуации, когда спрос оказывается ниже возможностей предложения и в экономике появляются незадействованные ресурсы, прежде всего трудовые. Набиуллина подчеркнула, что сейчас такой ситуации не наблюдается.

У нас любят пугать разными эпитетами. Когда говорим "перегрев", никто не спорит, что это когда спрос превышает предложение. Когда говорим "переохлаждение", это значит у вас спроса недостаточно должно быть для тех возможностей, которые есть у предложения, значит должны быть незадействованные ресурсы, прежде всего, трудовые. Мы это видим? Нет сказала глава ЦБ

Она также прокомментировала мнение о том, что снижение инвестиционной активности может свидетельствовать о переохлаждении экономики. По словам Набиуллиной, в настоящее время в стране наблюдается "инвестиционная пауза".

Глава ЦБ пояснила, что доля инвестиций в валовом внутреннем продукте ранее существенно выросла, а сейчас происходит небольшая корректировка, которая сама по себе не является признаком переохлаждения.

Кроме того, Банк России отслеживает динамику банковских резервов, которые кредитные организации создают для управления рисками. По словам Набиуллиной, текущие показатели также не свидетельствуют о переохлаждении экономики.

В завершение председатель Центробанка призвала осторожно использовать термин "переохлаждение экономики", подчеркнув, что он не является научным.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экстенсивный рост экономики РФ исчерпан, поэтому дальнейшее развитие требует внедрения новых технологий, в том числе ИИ. Греф также сравнил отечественную экономику с коровой, которая не даст больше молока, сколько ее ни дои.