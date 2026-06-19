Москва19 июнВести.Основным фактором устойчивого экономического роста является повышение производительности труда, РФ необходимо работать над этим показателем. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Глава регулятора на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике отметила, что Россия пока отстает в этом направлении.
Главное, что может повысить устойчивые темпы экономического роста, – это, конечно, повышение производительности трудасказала она
По словам Набиуллиной, рост производительности на данный момент остается недостаточным для достижения устойчивых темпов развития.
Ранее глава ЦБ заявила, что регулятор чувствует себя в роли вратаря, стоящего на защите экономики страны от инфляции.