Глава ЦБ заявила, что в РФ нужно повысить темпы роста производительности Набиуллина: рост экономики РФ зависит от повышения производительности труда

Москва19 июн Вести.Основным фактором устойчивого экономического роста является повышение производительности труда, РФ необходимо работать над этим показателем. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике отметила, что Россия пока отстает в этом направлении.

Главное, что может повысить устойчивые темпы экономического роста, – это, конечно, повышение производительности труда сказала она

По словам Набиуллиной, рост производительности на данный момент остается недостаточным для достижения устойчивых темпов развития.

Ранее глава ЦБ заявила, что регулятор чувствует себя в роли вратаря, стоящего на защите экономики страны от инфляции.