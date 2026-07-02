Набиуллина перечислила три барьера для роста производительности труда в России Набиуллина назвала главные барьеры для роста производительности труда в России

Москва2 июл Вести.В России существует три барьера для роста производительности труда в России, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Финансового конгресса Центробанка, трансляцию которого вел канал "Россия 24".

Первая причина, по мнению Набиуллиной, это то, что сегодня в условиях структурных изменений "одни отрасли растут, а другие должны снижать свою долю, спрос на них падает". В то же время она отметила, что многие бизнесы воспринимают это снижение спроса как временное.

Второй причиной глава ЦБ РФ назвала дефицит рабочей силы.

Эта причина очень важная, потому что у нас до сих пор около половины предприятий говорят о дефиците рабочей силы. То есть они видят спрос, готовы расширять производство, но не хватает ресурсов, значит, эти ресурсы где-то заперты, извините сказала Набиуллина

И, наконец, в качестве третьей причины она назвала тот факт, что на уровне регионов в России "существует административное ограничение на освобождение от персонала". По мнению главы регулятора, необходимы отдельные программы переобучения людей, помощь в устройстве на другие рабочие места.

Ранее Набиуллина призвала с осторожностью использовать термин "переохлаждение экономики". По ее мнению, признаков такого состояния в России сейчас нет, ведь о переохлаждении можно было бы говорить в ситуации, когда спрос оказывается ниже возможностей предложения и в экономике появляются незадействованные ресурсы, прежде всего трудовые.