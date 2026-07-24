Москва24 июл Вести.Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала не злоупотреблять и не пугать россиян сложными экономическими терминами, например, словом "стагфляция".

По ее словам, использование этого термина без должного контекста может необоснованно напугать граждан и исказить реальную картину происходящего в экономике страны.

Мне кажется, не надо этот термин использовать огульно. Как страшилки его часто используют, пугают всех стагфляцией. Понимают, что очень легко пугать людей тем, что непонятно сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции

Глава ЦБ РФ подчеркнула, что нынешнее ускорение роста цен в регуляторе рассматривают как временное явление, а не как системный кризис. Сегодня в экономике страны не наблюдается признаков так называемого переохлаждения, которое обычно предшествует рецессии.

Ранее Набиуллина заявила, что Центральный банк РФ в данный момент не видит оснований для превентивного повышения ключевой ставки.