Набиуллина отметила рост спроса на наличные деньги Глава ЦБ отметила рост спроса на наличные деньги

Москва19 июн Вести.Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила рост спроса на наличные деньги среди россиян. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

По ее словам, этот спрос не влияет на инфляцию и на денежно-кредитную политику в прямом виде.

С точки зрения влияния на денежно-кредитную политику, спрос на наличные деньги не влияет на инфляцию и не влияет на денежно-кредитную политику в прямом виде. Потому что общий объем денежной массы у вас не меняется при снятии со счета наличных денег отметила она

Ранее глава ЦБ заявила, что прогноз траектории ключевой ставки, скорее всего, будет пересмотрен в сторону повышения, а не понижения.