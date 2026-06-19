Москва19 июнВести.Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила рост спроса на наличные деньги среди россиян. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
По ее словам, этот спрос не влияет на инфляцию и на денежно-кредитную политику в прямом виде.
С точки зрения влияния на денежно-кредитную политику, спрос на наличные деньги не влияет на инфляцию и не влияет на денежно-кредитную политику в прямом виде. Потому что общий объем денежной массы у вас не меняется при снятии со счета наличных денеготметила она
Ранее глава ЦБ заявила, что прогноз траектории ключевой ставки, скорее всего, будет пересмотрен в сторону повышения, а не понижения.