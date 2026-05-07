В Банке России объяснили, почему растет спрос на наличные Банк России: спрос на наличные растет из-за налоговых изменений

Москва7 мая Вести.Спрос на наличные деньги в марте-апреле вырос из-за изменений в налогах и перебоев интернета, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России, опубликованном на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что перераспределение между наличными и безналичными средствами не создает самостоятельных инфляционных рисков, поскольку оно влияет лишь на структуру денежной массы.

В марте – апреле также вырос спрос на наличные деньги. Участники [обсуждения] отметили, что это могло быть связано в том числе с адаптацией к налоговым изменениям, а также с временными перебоями с интернетом и стремлением населения иметь запас средств оплаты, не зависящий от работы цифровой инфраструктуры говорится в резюме

Ранее финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что банк наблюдает переход части денежных расчетов на наличные и обеспокоен этой тенденцией. Он отметил, что пока непонятно, носит ли тенденция долгосрочный характер, но она в любом случае негативно сказывается на экономике.