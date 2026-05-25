ЦБ: спрос на наличные вырос, но говорить об устойчивости тренда преждевременно

Москва25 мая Вести.Спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости этой тенденции преждевременно, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Алла Бакина отметила, что регулятор не видит явной тенденции роста использования наличных.

Спрос на наличные вырос, потому что люди хотят иметь запас наличных на случай, если возникают какие-то проблемы с оплатой или безналом указала она

По ее словам, платежный рынок РФ продолжает показывать свою устойчивость и высокий уровень адаптации ко всем вызовам, которые стоят перед экономикой. Доля безналичных платежей в РФ превысит порог в 90% до конца текущего года.