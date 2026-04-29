Москва29 апр Вести.Часть расчетов в России переходит на наличные, а доля безналичных операций перестала расти и начала даже немного снижаться. На это указал заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в разговоре с журналистами.

По его словам, в Сбере из-за этого очень обеспокоены.

Что касается наличности, мы их видим, и это нас очень беспокоит, потому что в целом государство ведет работу по снижению доли серой экономики. Мы видим не только на уровне каких-то сигналов, но и на уровне цифр, что уход в наличность есть сказал он

Скворцов отметил, что пока непонятно, носит ли тренд долгосрочный характер. Точно известно, что рост доли наличных расчетов негативно сказывается на финансовом секторе и экономике в целом, поскольку обслуживание наличного оборота дороже безналичных операций, сообщил он.