В "Сбере" сообщили о дефиците ликвидности российских рынков Финдир "Сбера" Скворцов: на рынке наблюдается дефицит ликвидности

Москва29 июл Вести."Сбер" видит на рынке дефицит ликвидности, не исключает, что ситуация продолжится и далее складываться в таком ключе. Об этом в ходе телефонной конференции заявил финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

По его словам, ситуация обусловлена уходом многих бизнесов в наличный расчет.

По оценкам банка, объем оборота наличности в июле вырос на 600 миллиардов рублей, что стало рекордным месячным показателем в году.

Фактор дефицита ликвидности, который мы сейчас наблюдаем на рынке – это не совсем типичная ситуация. И мы не исключаем, что и дальше будет вот такая ситуация сказал Скворцов

Ранее в пресс-службе Объединенного кредитного бюро сообщили, что в июне 2026 года количество выдач кредитов наличными увеличилось на 55 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.