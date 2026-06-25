Москва25 июн Вести.Российские банки недосчитались почти двух триллионов рублей на фоне того, что россияне стали активнее пользоваться наличными. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов.

К середине июня текущего года дефицит ликвидности в банковской системе достиг 1,9 триллиона рублей. При этом объем наличных денег в обращении с января увеличился на 1,7 триллиона рублей, что превышает показатель за весь 2025 год.

Эксперты связывают такую динамику с несколькими факторами: перебоями в работе интернета, усилением контроля за переводами, снижением ставок по вкладам, а также налоговыми изменениями, из-за которых расчеты наличными стали выгоднее для бизнеса.

Банк России уже пересмотрел прогноз структурного дефицита ликвидности на 2026 год. Теперь регулятор ожидает показатель в диапазоне от 2,4 до 3,6 триллиона рублей вместо прежних 1,9-3,0 триллиона.

При этом, как отмечается, банковская система сохраняет устойчивость. В частности, в кредитных организациях продолжает расти объем средств населения.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что россияне стали чаще пользоваться наличными деньгами. Она пояснила, что рост спроса на наличные напрямую не влияет ни на инфляцию, ни на проводимую денежно-кредитную политику.