ЦБ: в России наличный оборот снизился на 3,4% до 125,7 трлн рублей в 2025 году

Москва17 апр Вести.Наличный денежный оборот в России в 2025 году снизился на 3,4% и составил 125,7 триллиона рублей. Об этом сообщили в Центробанке.

В регуляторе уточнили, что наличный оборот снизился на фоне роста популярности безналичных платежей.

В прошлом году наличный денежный оборот снизился на 3,4%. … По данным Банка России, в кассы и банкоматы банков поступило 61,2 триллиона рублей, выдано 64,5 триллиона рублей отмечается на сайте ЦБ РФ

По данным Банка России, наличными преимущественно расплачивались граждане. Несмотря на это они стали реже платить за товары и услуги именно наличными.

30 марта председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев выступил против идеи полностью отказаться от использования наличных денег. По его словам, в связи со сложившейся экономической ситуацией есть риск перехода граждан на использование наличных в больших объемах, чем раньше.