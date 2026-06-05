Москва5 июн Вести.Объем наличных средств у россиян продолжает увеличиваться и к концу 2026 года может достичь 20 триллионов рублей.

Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

Это очень тревожный момент. Важно не то, что наличность выросла, важно то, что она не возвращается в банковский оборот. Мы не видим роста инкассаций, роста взносов через другие устройства. Наличность сегодня остается в руках у населения. Предполагаем, что до конца года тренд сохранится и мы вырастем до 20 триллионов, может быть, даже больше в конце 2026 года цитирует его ТАСС

Скворцов подчеркнул, что этот тренд не связан с отключениями интернета, так как данные Сбера не подтверждают наличия такой связи. Большинство эквайринговых терминалов используют проводную связь и работают стабильно, подчеркнул топ-менеджер кредитной организации.

По его мнению, одна из причин роста наличных в обороте — налоговые изменения для малого бизнеса и физических лиц.

Эффект от повышения налогов, который был еще в прошлом году, до сих пор имеет место. Вторая причина — это, конечно, коммуникация со стороны Центрального банка и правительства о постоянном ужесточении контроля за операциями клиентов с банками, за переводами, платежами и так далее. Клиенты все это видят, и мы видим явные признаки увеличения дробления бизнеса. Мы также наблюдаем очень серьезные признаки роста доли зарплат "в конвертах", причем в основном это касается именно малого бизнеса и ИП. В крупном бизнесе, для которого налоги в целом не изменились, таких тенденций практически нет рассказал Скворцов

В "Сбере" ожидают, что ситуация с оборотом наличных не изменится в ближайшее время.

По нашим данным, в первом квартале доля безналичных операций сократилась примерно на 4% — с 79 до 75% с небольшим. Это очень большое снижение, учитывая, что с 2021 года наблюдался исключительно рост заключил финансовый директор Сбербанка

С 1 июня российские банки по рекомендации ЦБ усилили мониторинг операций клиентов, которые пополняют свои счета на сумму свыше 5 миллионов рублей в месяц.