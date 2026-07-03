Москва3 июл Вести.Тенденция к обналичиванию вкладов обусловлена увеличением потребительских расходов, заявил NEWS.ru эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота.

По его словам, рост объема наличных связан также связан с нестабильной работой интернета.

Если мы посмотрим на статистику Банка России в части наличного денежного обращения, то действительно обнаружим, что за шесть месяцев 2026 года объем наличных денег на руках у экономических агентов действительно увеличился. В среднем объем наличных растет в месяц на величину 300–500 млрд рублей. Это связано, во-первых, с тем, что выросли расходы на потребление, их необходимо финансировать, в том числе из-за сбережения, поскольку уровня доходов, индексации доходов недостаточно пояснил Бархота

Эксперт отметил наличие второго фактора, способствующего росту объема наличных денег, — это мобильность денежных средств.

По его словам, в этом случае высокий уровень цифровизации в банковском секторе приводит к тому, что все операции проводятся через дистанционные каналы обслуживания.

Если у человека возникают перебои с интернет-соединением, какие-то сложности, это мгновенно отражается на том, что мы называем "юзабилити", то есть утилитарные характеристики этого инструмента. У людей возникает ощущение, что их деньги заперты, поскольку отключается связь и они не могут сделать перевод. Из-за этого часть средств нужно и мобилизовать, вывести из банковского сектора, из вкладов и хранить даже в наличных для того, чтобы осуществить транзакции в экстренной форме добавил Бархота

Увеличение объема наличных напрямую с меньшей привлекательностью депозитов не связано, считает эксперт. Ставки действительно снижаются, но инфляционные показатели также остаются низкими. Экономист указал, что реальные проценты по вкладам остаются на привлекательном уровне 7–8%.

Как сообщалось в отчетных материалах Центробанка РФ, в мае россияне вывели со счетов в банках рекордные 550 миллиардов рублей. По данным на конец мая объем денежных средств физических лиц на счетах в российских банках снизился до 67,6 триллионов рублей.