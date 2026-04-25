Москва25 апр Вести.Объем средств россиян в банках достиг рекордных 67,2 трлн рублей, но все больше клиентов предпочитают накопительные счета срочным вкладам. Причины такого выбора агентству "Прайм" объяснил основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Он отметил, что при сопоставимой доходности люди не видят смысла надолго "замораживать" деньги на депозитах, когда накопительные счета с ежедневным начислением процентов обеспечивают при этом полную свободу распоряжаться средствами.

Зачем замораживать деньги на год, если накопительный счет с ежедневным начислением дает сопоставимый процент и полную свободу маневра? сказал он

По данным ЦБ, на начало 2026 года депозиты по‑прежнему остаются основным инструментом сбережений: на них приходится 40,3% финансовых активов домохозяйств, что больше, чем доля акций, наличной валюты и остальных инструментов вместе взятых. Однако на фоне снижения ставок вкладчики все чаще выбирают более гибкие накопительные продукты.

Астафьев считает, что такая стратегия оправдана, пока ставки по рублевым инструментам остаются двузначными. По его мнению, настоящий испытательный момент наступит, когда ключевая ставка опустится ниже 12-13%: тогда станет заметно, куда перераспределятся средства - в облигации, недвижимость или снова в классические срочные вклады.