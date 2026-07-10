Финансист рассказал, как защитить накопления от стремительной инфляции Финансист Астафьев посоветовал диверсифицировать инвестиции при падающем рубле

Москва10 июл Вести.Чтобы спасти накопления от обесценивания в период, когда рубль ослабевает, важно пользоваться различными финансовыми инструментами, сообщило агентство "Прайм" со ссылкой на управляющего фондом и основателя финтех-платформы SharesPro Дениса Астафьева.

Оптимальной стратегией остается диверсификация: распределение средств между инструментами с разной степенью риска и разной реакцией на рыночные колебания отметил эксперт

Астафьев предложил подход, при котором часть средств находится на рублевых вкладах или накопительных счетах, другая часть – в валюте разных стран и третья – в облигациях и ценных металлах. По его словам, это поможет сохранить баланс при колебаниях курса.

Эксперт также предостерег от импульсивных решений: по его словам, покупка валюты или иных активов в ажиотаже часто оборачивается лишними расходами из-за широких спредов и не всегда оправдана с точки зрения долгосрочной стратегии.