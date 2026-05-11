Москва11 мая Вести.Держать дома наличные деньги в большом количестве не стоит, потому что они обесцениваются, а при внесении купюр в банк для проведения сделок у финансового учреждения могут возникнуть вопросы к их происхождению. Об этом рассказал ведущий аналитик "Амаркетс" Игорь Расторгуев РИА Новости.

По его словам, снимать деньги "про запас" есть смысл только при риске технических сбоев.

Они (наличные деньги — ред.) обесцениваются из-за инфляции, сохраняется физический риск и повышается операционный риск, так как банки могут требовать подтверждение происхождения средств при внесении крупных сумм или сделках объяснил эксперт

Ранее в ЦБ рассказали, что на фоне налоговых изменений и перебоев интернета в марте-апреле 2026 года вырос спрос на наличные деньги.