Финансист Анисимов: не стоит снимать деньги в банкоматах в темных местах

Москва16 мая Вести.Директор финансовой компании Павел Анисимов сообщил агентству "Прайм", что снимать наличные лучше всего в банкоматах своего банка, установленных в отделениях или охраняемых местах.

Также лучше не снимать денежные средства в уличных банкоматах в темных местах, так как существует риск нарваться на установку скимминговых устройств. Если какие-то посторонние детали заставляют усомниться, лучше найти другой банкомат.

Отдельный риск — банкоматы чужих банков, не входящих в партнерскую сеть. Расходы могут возникнуть с двух сторон: комиссия владельца устройства и тариф вашего банка. Перед крупным снятием проверьте условия в приложении отмечается в сообщении

Также в местах, где много людей, например, в аэропорте или торговом центре нужно быть очень внимательным и не забывать проверять комиссию.