Москва5 маяВести.При нахождении чужой банковской карты нельзя пытаться самостоятельно искать ее владельца или переводить на ее счет деньги с сообщением об обнаружении. Об этом рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
В беседе с NEWS.ru он объяснил, что такие действия даже из добрых побуждений могут привести к вовлечению в мошеннические схемы. Злоумышленники иногда намеренно оставляют карты, чтобы использовать нашедшего в качестве посредника.
Не стоит переводить на найденную карту даже символическую сумму с сообщением о находке – это может быть началом мошеннической цепочки, где ваше желание помочь обернется финансовыми потерямиподчеркнул Чаплин
Он отметил, что единственный безопасный способ – сообщить о находке в банк или полицию. Попытки самостоятельно вернуть карту могут вызвать подозрения в причастности к противоправным действиям.
Ранее школьника втянули в мошенническую схему с банковской картой. Теперь мальчику может грозить до 20 лет тюрьмы.