Чаплин: при нахождении карты нельзя переводить деньги для поиска ее владельца

Депутат рассказал, почему нельзя переводить деньги для поиска владельца карты Чаплин: при нахождении карты нельзя переводить деньги для поиска ее владельца

Москва5 мая Вести.При нахождении чужой банковской карты нельзя пытаться самостоятельно искать ее владельца или переводить на ее счет деньги с сообщением об обнаружении. Об этом рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

В беседе с NEWS.ru он объяснил, что такие действия даже из добрых побуждений могут привести к вовлечению в мошеннические схемы. Злоумышленники иногда намеренно оставляют карты, чтобы использовать нашедшего в качестве посредника.

Не стоит переводить на найденную карту даже символическую сумму с сообщением о находке – это может быть началом мошеннической цепочки, где ваше желание помочь обернется финансовыми потерями подчеркнул Чаплин

Он отметил, что единственный безопасный способ – сообщить о находке в банк или полицию. Попытки самостоятельно вернуть карту могут вызвать подозрения в причастности к противоправным действиям.

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