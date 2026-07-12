Москва12 июлВести.МВД советует при онлайн-расчетах переводить деньги только на счет индивидуального предпринимателя или юридического лица.
Если вам предоставляют реквизиты личной банковской карты лучше отказаться от сделки, чтобы не лишиться средств, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Чтобы обезопасить себя от недобросовестных продавцов, надо соблюдать ряд обязательных правил, которые применимы как для внутренних, так и для трансграничных сделок.
Проводите переговоры и оплату исключительно через официальный интерфейс маркетплейса. Встроенные чаты и платежные шлюзы обеспечивают сохранность истории переписки и доступ к арбитражусказано в сообщении
Во избежание перехода на фишинговую страницу в ведомстве посоветовали не переходить по ссылкам, присланным продавцом. Внешне фейковый сайт может копировать оригинальный и отличаться только доменом.
Кроме того, в МВД посоветовали перед заключением сделки проверить регистрационные данные компании, дату создания домена и наличие физического адреса, а также изучить отзывы о контрагенте не только на самой платформе, но и на независимых агрегаторах.