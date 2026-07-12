В МВД объяснили опасность перевода денег на личные карты при сделках

В МВД не советуют переводить деньги на личные карты при онлайн-сделках В МВД объяснили опасность перевода денег на личные карты при сделках

Москва12 июл Вести.МВД советует при онлайн-расчетах переводить деньги только на счет индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Если вам предоставляют реквизиты личной банковской карты лучше отказаться от сделки, чтобы не лишиться средств, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Чтобы обезопасить себя от недобросовестных продавцов, надо соблюдать ряд обязательных правил, которые применимы как для внутренних, так и для трансграничных сделок.

Проводите переговоры и оплату исключительно через официальный интерфейс маркетплейса. Встроенные чаты и платежные шлюзы обеспечивают сохранность истории переписки и доступ к арбитражу сказано в сообщении

Во избежание перехода на фишинговую страницу в ведомстве посоветовали не переходить по ссылкам, присланным продавцом. Внешне фейковый сайт может копировать оригинальный и отличаться только доменом.

Кроме того, в МВД посоветовали перед заключением сделки проверить регистрационные данные компании, дату создания домена и наличие физического адреса, а также изучить отзывы о контрагенте не только на самой платформе, но и на независимых агрегаторах.