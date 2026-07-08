МВД напомнило, что забирать и декларировать чужие деньги просят лишь мошенники

В МВД предостерегли от мошенников, просящих забрать посылку с чужими деньгами МВД напомнило, что забирать и декларировать чужие деньги просят лишь мошенники

Москва8 июл Вести.В Министерстве внутренних дел РФ напомнили россиянам, что забирать и декларировать чужие деньги, представляясь сотрудником Центробанка просят только мошенники.

Об этом сообщается в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Ведомство информирует граждан, что если некий "специалист" Центробанка предлагает им забрать посылку и задекларировать чужие денежные средства, то такие действия являются признаками мошенничества, а сам гражданин при этом рискует стать соучастником преступления.

В публикации подчеркивается, что злоумышленники активно вербуют так называемых "посыльных" под видом сотрудников спецслужб, правоохранительных органов или крупных финансовых учреждений. Они убеждают граждан в законности своих требований, вводя их в заблуждение относительно характера предполагаемых действий.

Представители МВД подчеркнули, что государственные организации никогда не предлагают гражданам неофициальную работу и не просят оказывать содействие в проведении каких-либо "тайных" операций.

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