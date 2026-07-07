В МВД рассказали, как мошенники контролируют жертв с помощью манипуляций МВД: мошенники устанавливают психологический контроль над жертвой в три этапа

Москва7 июл Вести.Киберполиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассказала, как мошенники устанавливают над жертвой психологический контроль и вовлекают ее в преступную деятельность. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению, жертва проходит через три этапа. На первом преступники выбивают ее из равновесия и делают более внушаемой. Для этого в интернет-сообществах, чатах, "закрытых клубах", инвестиционных группах, на псевдо-курсах и в игровых гильдиях они начинают сеять страх и тревогу: "система против тебя", "ты ничего не успеешь", "скоро все рухнет". Прошлый опыт человека обесценивается, ему говорят, что он жил в иллюзии и его знания – ложь.

Одновременно с этим идет атака на самооценку, злоумышленники заявляют: "ты недостаточно успешен", "недостаточно смелый" или "недостаточно умный". Также человеку внушают сомнение в реальности, утверждая, что ему "врут" официальные источники и что доверять можно только этому сообществу или "гуру".

Когда этап дестабилизации завершен, начинается этап замены.

Как это делается онлайн: предлагают "правду, которую от тебя скрывали" — простые объяснения сложных вещей; навязывают новые ценности: "свои" и "чужие", "мы — знающие", "они — спящие/враги"; через постоянные посты, стримы, чаты повторяют одни и те же идеи; формируют зависимость: "без нашего чата/курса/канала ты не справишься" пишет МВД

Человек начинает ориентироваться уже не на факты и закон, а на мнение группы и лидера, и тогда его подводят к действиям: передаче личных данных, переводу денег, участию в сомнительных схемах.

Третьим этапом становится подкрепление. Жертву стараются удержать внутри системы через активное вовлечение: созвоны, марафоны, задания, активности в чатах. Лояльность поощряется комплиментами: "ты один из нас", "ты уже не такой, как толпа". Сомнение же наказывается: человека травят, игнорируют, исключают из группы.

Злоумышленники внушают, что альтернативы – зло, и убеждают не слушать друзей и родственников, не читать другие источники и СМИ. В итоге успех, безопасность, ценность себя у жертвы связываются только с участием в онлайн-группе, формируется зависимость, появляется страх потерять "своих".

В УБК МВД напомнили, что здоровые онлайн-сообщества не требуют переводить им деньги, не изолируют участников от семьи, друзей и других источников информации, не обесценивают прошлое и не ломают вашу личность, не просят нарушать закон.