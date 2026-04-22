МВД РФ: мошенникам нужен доступ к роутеру, чтобы контролировать трафик в сети

Москва22 апр Вести.Мошенники начинают контролировать весь интернет-трафик в сети, получая доступ к маршрутизатору. Об этом сообщили в Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД РФ.

В ведомстве отметили, что под угрозой оказываются все подключенные устройства: как смартфоны, так и компьютеры. Кроме того, в зону риска попадают и элементы умного дома.

Получив доступ к маршрутизатору, злоумышленник фактически контролирует весь интернет-трафик в сети… Роутер – это точка, через которую проходит вся информация говорится в сообщении

В МВД объяснили, что одной из главных целей злоумышленников является перехват данных. Так, изменив настройки маршрутизатора, преступники могут перенаправлять пользователя на фальшивые сайты, а также получать логины, пароли и платежные данные.

Взломанный роутер превращается в инструмент для атак: рассылки спама, DDoS и подбора паролей. При этом вся активность будет идти с вашего IP-адреса рассказали в ведомстве

Аферисты продают доступ к таким устройствам, подчеркнули в МВД. Через них совершаются противоправные действия, но вся ответственность ложится на владельца сети.

Ранее в ведомстве объяснили, как мошенники узнают баланс на карте пользователей. Они используют фишинговые онлайн-формы и предупреждают, что ложная информация якобы повлечет последствия.