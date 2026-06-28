Москва28 июнВести.Дистанционные мошенники придумали новую уловку, чтобы запугать жертв и выманить у них побольше денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.
Злоумышленники под различными предлогами от лица спецслужб и госорганов убеждают человека передать деньги якобы, чтобы проверить их подлинность. Они обещают вернуть денежные средства после проверки.
Затем, чтобы продолжить общение и выманить еще средства, человеку говорят, что на деньгах обнаружены следы наркотиков и посторонние отпечатки пальцев, и проверка будет продолженаотмечается в сообщении
Тогда человек поддается панике и рассказывает мошенникам личную информацию. Так, у него похищают еще больше денег.