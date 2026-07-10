В МВД рассказали, как мошенники вовлекают россиян в дропперство МВД: аферисты предлагают россиянам легкий заработок, вовлекая в дропперство

Москва10 июл Вести.Злоумышленники вовлекают граждан в дропперство, предлагая в соцсетях и мессенджерах легкий заработок, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

Как из них следует, мошенники предлагают жертве "легкую" подработку с гарантированным доходом. Для этого злоумышленники просят отдать или сдать в аренду свою банковскую карту, через которую в дальнейшем будут совершаться так называемые "ошибочные переводы" и просить вернуть деньги на другой счет написали в агентстве

Там также уточнили, что за привлечение других дропперов гражданину обещают доплатить.

В ведомстве назвали признаки, которые должны насторожить при общении с потенциальным "работодателем": он просит перевести деньги от вашего имени, требует доступ к карте или приложению, ведет только переписку без звонков и постоянно торопит, ссылаясь на срочность.