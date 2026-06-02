Москва2 июн Вести.Мошенники начали рассылать сообщения о якобы положенных гражданам государственных выплатах ко Дню России, используя для обмана поддельные сайты и фишинговые ресурсы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

В ведомстве рассказали РИА Новости, что злоумышленники традиционно усиливают активность в преддверии праздничных дат, рассчитывая на снижение бдительности граждан. Кроме того, аферисты используют повышенный интерес россиян к путешествиям, отдыху и онлайн-сервисам.

К числу наиболее распространенных схем относится рассылка в мессенджерах и по электронной почте сообщений о фиктивных "государственных выплатах" в честь праздника, которая перенаправляет на фишинговые ресурсы, имитирующие интерфейс портала "Госуслуги" или несуществующего "Единого центра выплат" предупреждают в МВД

В министерстве пояснили, что мошенники нередко выдают себя за сотрудников государственных органов и организаций. В частности, они представляются работниками Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ, Следственного комитета, портала "Госуслуги", банков и социальных служб.

Ранее стало известно, что преступники все чаще используют тему искусственного интеллекта и нейросетей для обмана граждан вместо криптовалютных схем.