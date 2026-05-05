В Госдуме предупредили о мошеннической схеме, связанной с выплатами ветеранам

Россиян предупредили о мошеннической схеме с "выплатами" в преддверии 9 Мая В Госдуме предупредили о мошеннической схеме, связанной с выплатами ветеранам

Москва5 мая Вести.В преддверии Дня Победы мошенники начали чаще обманывать пожилых людей, обещая им дополнительные выплаты по случаю праздника. Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

В беседе с изданием "Лента.ру" он пояснил, что злоумышленники обещают пенсионерам "дополнительное пособие", для чего им якобы нужно продиктовать код.

Как только мошенники получают код, они крадут все деньги со счета жертвы.

По другой схеме обмана, ветерану сообщают, что ему хотят вручить памятную медаль, но для того, чтобы ее получить, нужно заполнить личные данные на сайте по ссылке, который в итоге оказывается фишинговым.

Злоумышленники в преддверии 9 Мая также начали рассылать россиянам вредоносные файлы, замаскированные под поздравительные открытки якобы от губернаторов.