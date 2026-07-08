Мошенники придумали схему обмана пенсионеров под предлогом ошибок с надбавками Мошенники пытаются обмануть пенсионеров под предлогом ошибок надбавками

Москва8 июл Вести.Мошенники начали звонить пожилым россиянам, выдавая себя за работников Социального фонда РФ или банков, и сообщать о якобы возникших ошибках с начислением надбавок к пенсиям за июль.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.

В статье говорится, что аферисты используют тактику запугивания, утверждая, что произошла техническая ошибка, и требуют срочного подтверждения личных данных. Они просят продиктовать реквизиты карт или коды из смс-сообщений, ссылались на некие "новые указы" и создавали искусственную спешку.

В "Мошеловке" подчеркнули, что настоящие сотрудники Соцфонда и финансовых учреждений никогда не запрашивают персональные данные по телефону.

Специалисты предупредили, что гражданам не следует принимать поспешные решения. В случае подозрительных звонков рекомендуется прервать разговор и напрямую связаться с Социальным фондом для проверки информации.

Ранее в Министерстве внутренних дел РФ напомнили россиянам, что забирать и декларировать чужие деньги, представляясь сотрудником Центробанка просят только мошенники.