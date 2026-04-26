"Информзащита": мошенники на 32 процента чаще работают от имени ПФР

Мошенники стали чаще использовать легенду ПФР "Информзащита": мошенники на 32 процента чаще работают от имени ПФР

Москва26 апр Вести.К апрелю 2026 года количество случаев мошенничества на тему разнообразных социальных выплат выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили в компании "Информзащита".

Мошенники спекулируют на тему пенсий, перерасчетов, социальных выплат, а также и проверок со стороны Пенсионного и Социального фондов России. Они научились подстраиваться под календарь выплат и новостную повестку, чтобы обман не вызывал совершенно никаких подозрений.

В то же время сохранились и более привычные версии схемы: угрозы приостановить выплаты без срочного подтверждения данных, предложения записать человека на прием в МФЦ и просьбы назвать код из СМС.