Москва26 апрВести.К апрелю 2026 года количество случаев мошенничества на тему разнообразных социальных выплат выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили в компании "Информзащита".
Мошенники спекулируют на тему пенсий, перерасчетов, социальных выплат, а также и проверок со стороны Пенсионного и Социального фондов России. Они научились подстраиваться под календарь выплат и новостную повестку, чтобы обман не вызывал совершенно никаких подозрений.
В то же время сохранились и более привычные версии схемы: угрозы приостановить выплаты без срочного подтверждения данных, предложения записать человека на прием в МФЦ и просьбы назвать код из СМС.