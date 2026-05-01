Москва1 мая Вести.МВД предупреждает о многоэтапной схеме обмана российских пенсионеров мошенниками под предлогом повышения пенсии. Они представляются сотрудниками отдела кадров предприятия, на котором жертва работала прежде, передает ТАСС.

Аферист сообщает о том, что человеку полагается повышение пенсии, и просит продиктовать код из СМС "для записи в пенсионный фонд" говорится в сообщении

Не подозревающий обмана пожилой человек выполняет просьбу звонившего, и разговор прекращается.

Затем вступают в схему уже якобы "следователи ФСБ" и псевдобанкиры. Жертву при этом предупреждают, что все действия проходят в рамках "засекреченной операции".

Попавший на удочку мошенников пенсионер выполняет требования злоумышленников и лишается накоплений.

Полицейские в очередной раз призывают не верить звонящим, кем бы они ни представлялись, а также ни под каким предлогом не называть коды из СМС, не переводить деньги на неизвестные счета и не передавать их незнакомцам.