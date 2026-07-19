Россиян предупредили о мошеннической схеме с выплатами за лекарства МВД: мошенники выманивают у россиян средства под предлогом выплат за лекарства

Москва19 июл Вести.Мошенники используют многоэтапные схемы хищений, выманивая у россиян средства под предлогом выплаты за якобы некачественные лекарства. Это следует из материалов министерства внутренних дел России, с которыми ознакомился ТАСС.

Отмечается, что на первом этапе потенциальной жертве мошенники звонят с неизвестного номера и представляются следователем. В ходе беседы мошенник утверждает, что заказанное пенсионером лекарство является ядовитым веществом, поэтому необходимо написать заявление на производителя медикаментов и отправить документ по почте. После выполнения жертвой требования связь с ней прекращается.

На следующем этапе мошенники сообщают своей жертве, что заявление удовлетворено, а суд принял решение о присуждении денежной компенсации за причиненный вред здоровью. Затем в схеме появляется якобы адвокат, который помогает открыть банковский счет для получения выплаты говорится в сообщении

После этого мнимый следователь снова связывается с гражданином и заявляет, что перевод средств был оформлен неверно, и это влечет за собой уголовную ответственность, если деньги не будут возвращены. Злоумышленник при этом требует выполнить все его указания, в том числе сделать перевод денег.

В МВД рекомендовали россиянам сразу прекратить разговор, если звонок поступил с неизвестного номера или от лиц, которые представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов или прокуратуры. Кроме того, ведомство призвало не выполнять указания незнакомцев по переводу накоплений, оформлению кредитов или снятию наличных.

Ранее россиян предупредили, что мошенники придумали новую схему, связанную с оплатой долгов за электричество через вредоносную ссылку.