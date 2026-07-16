Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с поверкой счетчиков Депутат Вольфсон: мошенники рассылают фальшивые предписания о поверке счетчиков

Москва16 июл Вести.Мошенники начали массово рассылать гражданам поддельные предписания о необходимости срочной поверки счетчиков и требовать за услугу завышенные суммы. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

По его словам, злоумышленники раскладывают в почтовые ящики листовки, имитирующие официальные уведомления, звонят россиянам и угрожают штрафами, убеждая срочно провести поверку за 5-10 тыс. рублей.

Адекватная ориентировочная стоимость поверки одного счетчика воды сегодня варьируется от 600 до 1500 рублей, в зависимости от региона и условий выезда. Все, что значительно дороже, - это попытка нажиться на неосведомленности граждан объяснил эксперт

Ранее в Минцифры рассказали, могут ли банки компенсировать ущерб от мошенников. По сообщению ведомства, соответствующий проект уже подготовлен.