В Минцифры рассказали о порядке компенсации ущерба от телефонных мошенников

В Минцифры объяснили, как банки смогут компенсировать ущерб от мошенников В Минцифры рассказали о порядке компенсации ущерба от телефонных мошенников

Москва15 июл Вести.Минцифры РФ подготовило механизм возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников. Это следует из проекта постановления, размещенного на федеральном портале нормативных правовых актов.

Как пояснили представители ведомства, процедура компенсации будет выглядеть следующим образом: первым шагом для гражданина станет обращение в свой банк с заявлением о том, что денежный перевод был совершен под воздействием обмана со стороны злоумышленников.

Банк проверяет, мог ли он сам остановить эту операцию как подозрительную и все ли требования закона им были выполнены. Если банк подтверждает, что действовал корректно, он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи пояснили в министерстве

Затем проверка производится оператором связи. В случае, если он совершил ошибку, пропустив подозрительный номер, то оператор компенсирует средства.

В публикации отмечается, что банк и оператор должны возместить ущерб в течение 30 дней, если решение по обращению гражданина положительное. В ведомстве добавили, что в случае несогласия оно может быть оспорено.