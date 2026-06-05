Григоренко: банки и операторы будут возмещать гражданам ущерб от мошенников

Банки и операторы начнут возмещать ущерб пострадавшим от мошенников Григоренко: банки и операторы будут возмещать гражданам ущерб от мошенников

Москва5 июн Вести.Банки и сотовые операторы будут возмещать ущерб жертвам мошенников, если не выполнят требований по предотвращению таких операций при обращении граждан. Об этом информационной службе "Вести" сообщил заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Введение компенсации ущерба для банков и операторов… Если сценарий мошеннических схем был загружен в информационную систему, а банк или оператор не отреагировал и пропустил звонок или совершил соответствующую операцию, то, соответственно, либо банк, либо оператор будут возмещать ущерб гражданину от мошеннических действий рассказал Григоренко

Ранее Григоренко рассказал о планах по введению "Красной кнопки" для предотвращения противоправных действий мошенников на портале "Госуслуги".