Тревожная кнопка на "Госуслугах": россияне смогут пожаловаться на мошенничество На портале "Госуслуги" появится функция сообщения о кибермошенничестве

Москва26 июн Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит дополнительный механизм защиты граждан от киберпреступников. В рамках второго пакета антифрод-мер на портале "Госуслуги" появится так называемая тревожная кнопка для тех, кто столкнулся с попыткой мошенничества.

Новая функция позволит пользователям оперативно направлять сигнал в государственную информационную систему "Антифрод". Получив такое уведомление, платформа автоматически проинформирует банки и операторов связи, чтобы они могли незамедлительно пресечь подозрительные операции и заблокировать действия злоумышленников. Конкретный алгоритм действий для кредитных организаций и мобильных операторов после получения тревожного сигнала будет разработан и утвержден правительством РФ.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал о разработке национального ИИ-помощника для "Госуслуг", который будет оказывать ряд онлайн-услуг гражданам.