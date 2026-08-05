Москва5 авг Вести.Участники государственной информационной системы (ГИС) "Антифрод" должны не только выявлять и пресекать мошеннические действия, но и обмениваться сведениями о них. К этому их обязывает закон, рассказал ИС "Вести" заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

Нынешним летом законодателями были приняты новые меры по борьбе с кибермошенниками, которые вступят в силу в сентябре текущего года. Эксперт напомнил, что в 2025 году принят закон, установивший запрет на массовые рассылки без согласия абонента и на оформление SIM-карт без личного участия, а также вводящий обязательную маркировку звонков от юридических лиц и предпринимателей.

Самое, наверное, главное нововведение этого закона – то, что он фактически сейчас всех пользователей ГИС "Антифрод" обязал ее использовать для выявления и пресечения мошеннических действий. Все участники, а это правоохранительные органы, это банки, это Центробанк, это операторы связи и, собственно, Минцифры как оператор, все будут обязаны обмениваться информацией о каких-то мошеннических действиях отметил Липин

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что нормы принятых законов по борьбе с мошенничеством работают. По его словам, количество преступлений сократилось на 58% в первом полугодии 2026 года.