Володин: нормы принятых законов по борьбе с мошенничеством работают Володин отметил, что принятые Думой законы против мошенников работают

Москва4 авг Вести.Законодательные нормы, принятые Госдумой в рамках борьбы с мошенничеством, работают. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он напомнил, что с 2021 года депутаты приняли 19 антимошеннических законов, большинство из которых — за последние полтора года. МВД уже отчиталось, что количество преступлений, совершенных с использованием социальных сетей и мессенджеров, в первом полугодии 2026 года сократилось на 58%, указал думский спикер.

Спустя время видим: нормы принятых депутатами федеральных законов работают отметил Володин в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что власти хотят лишить аферистов возможности закупать сим-боксы для обзвонов.