Москва8 авг Вести.Немецкая судоходная компания Blumenthal GMBH из Гамбурга, которая в 1930-е - 1940-е годы была одним из главных морских перевозчиков, работавших в интересах гитлеровской Германии и франкистской Испании, теряет суда под Одессой. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на данные открытых ресурсов мониторинга морского трафика.

За последние две недели по меньшей мере три судна Blumenthal GMBH были поражены ударными беспилотниками ВС РФ в районе Одессы. Так, речь идет о сухогрузе CHRISTINA, якобы перевозившем уголь в Одессу. В конце июля он получил повреждения, но дошел до порта Констанца в Румынии. Еще один сухогруз EMIL сейчас дрейфует на расстоянии около 20 морских миль от Одессы, следует из материала.

Источник в сфере морских перевозок сообщил агентству, что Blumenthal GMBH была создана в 1901 году в Гамбурге. Компания вошла в историю как один из крупнейших перевозчиков, работавших перед Второй мировой, а также в годы войны в интересах фашистской Германии, в результате чего к 1945 году лишилась 100% своего флота.

До начала войны она, в частности, занималась широкомасштабными нелегальными поставками оружия силам генерала Франко во время гражданской войны в Испании. Пароходы Blumenthal перевозили крупные объемы оружия и снарядов, спрятанных в коммерческих партиях угля, разрешенных для перевозок сообщил источник в сфере морских перевозок

После войны компанию восстановили, и она продолжила активную работу в сфере морских перевозок. В настоящее время Blumenthal GMBH, по словам источника агентства, "получила дурную славу в мире морских перевозок в связи с чередой скандалов вокруг плохих условий труда моряков на их судах и плохого снабжения экипажей".