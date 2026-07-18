FT: у Украины начались трудности с поставками зерна после российских ударов FT: Украина ищет новые маршруты поставок зерна после ударов РФ

Москва18 июл Вести.Украина ищет альтернативные маршруты для поставок зерна на фоне российских ударов по морской инфраструктуре Вооруженных сил Украины в Одессе. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Как указывает издание, некоторые трейдеры приостановили закупки сельхозпродукции в Одессе.

Украина испытывает трудности с транспортировкой зерна через Черное море, поскольку Москва усиливает удары по судам сказано в тексте

При этом, по информации газеты, трейдеры обсуждают возможность перенаправления части экспорта зерна речным транспортом через порты на Дунае для дальнейшей отправки из порта Констанца на черноморском побережье Румынии.

Так, например, 17 июля сообщалось, что российские военные нанесли удары по резервуарам с топливом в порту Одессы. Кроме того, в порту "Николаев" были уничтожены четыре сухогруза, занимающихся снабжением украинских войск.

Также Минобороны России опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Черном море и Егорлыцском заливе, что в Херсонской области.