Москва18 июлВести.Украина ищет альтернативные маршруты для поставок зерна на фоне российских ударов по морской инфраструктуре Вооруженных сил Украины в Одессе. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).
Как указывает издание, некоторые трейдеры приостановили закупки сельхозпродукции в Одессе.
Украина испытывает трудности с транспортировкой зерна через Черное море, поскольку Москва усиливает удары по судамсказано в тексте
При этом, по информации газеты, трейдеры обсуждают возможность перенаправления части экспорта зерна речным транспортом через порты на Дунае для дальнейшей отправки из порта Констанца на черноморском побережье Румынии.
Так, например, 17 июля сообщалось, что российские военные нанесли удары по резервуарам с топливом в порту Одессы. Кроме того, в порту "Николаев" были уничтожены четыре сухогруза, занимающихся снабжением украинских войск.
Также Минобороны России опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Черном море и Егорлыцском заливе, что в Херсонской области.